Diyarbakır'da beton mikseri kavşağı dönemeyerek kaldırıma devrildi, sürücü yaralandı

Diyarbakır'da hazır çimento taşıyan beton mikseri kamyon, kavşağı dönemeyince devrildi. Yaşanan kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, hafta sonu olması nedeniyle kaldırım üzerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Üçkuyular Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde hazır beton yüklü olan 21 DE 988 plakalı Mercedes marka beton mikseri kamyon, kavşağa geldiği sırada dönüş alamayınca kaldırım üzerine devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, kaza sonucu yaralanan beton mikseri sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Beton mikserinin devrildiği kaldırımda hafta sonu olması nedeniyle kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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