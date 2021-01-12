Diyarbakır'da Beşir Derneği gönüllüleri Kızılay'a kan bağışında bulundu

Diyarbakır'da Beşir Derneği gönüllüleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Gönüllülerden hijyen ve sosyal mesafe kriterlerine uygun olarak 75 ünite kan alındı.

Bağışçılardan Yusuf Birsin, Kızılay kan stoklarının kritik seviyede olmasından dolayı Beşir Derneği olarak seferber olduklarını söyledi.

Birsin, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ve şehrimizde kan verme bilincini topluma kazandırmak için bizler de Kızılay ile kan bağışında bulunmak için toplandık. Bütün halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu dönemde özellikle de pandemi sürecinde oluşan hastalıklar ile hem ülkemizde hem de şehrimizde kan ihtiyacı hasıl oldu. Bizler de kan bağışı kampanyasına uyarak, burada toplandık."

Birsin, kan veren gönüllülere teşekkür ederek, vatandaşlara kan bağışı kampanyasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin