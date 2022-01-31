Diyarbakır'da besicilere tankerlerle su taşındı - Haberler
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Diyarbakır'da besicilere tankerlerle su taşındı

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da besicilere tankerlerle su taşındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik'in Örenkuyu ve Gürüz mahallelerinde ağır kış şartlarından etkilenen besicilere tankerlerle su taşıdı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik'in Örenkuyu ve Gürüz mahallelerinde ağır kış şartlarından etkilenen besicilere tankerlerle su taşıdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ağır kış şartlarından donan su kaynakları nedeniyle hayvanlarına su veremeyen besicilerin yardımına koşmak için harekete geçti.

Öncelikle kapalı olan mahalle yollarını açan ekipler, her iki mahallede 1900 büyükbaş ve 60 bin küçükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla tankerlerle su taşıdı.

Besicilerin sıkıntı yaşamaması için çalışmalarına devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, su, Güncel, Haber

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