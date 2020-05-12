Diyarbakır'da Berberlerin Salgın Sonrası İlk Mesaisi
Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan berberler bugün yeniden mesailerine başladı.
12.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:47
Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan berberler bugün yeniden mesailerine başladı. Günler öncesinden temizlik yapan berberler, işyerleri için maske, dezenfektan, siperlik, önlük gibi malzemeler aldı. Berberler, günler öncesinden randevu vermeye başladı
Kaynak: DailyMotion.com