Diyarbakır'da Berberlerin Salgın Sonrası İlk Mesaisi Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan berberler bugün yeniden mesailerine başladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan berberler bugün yeniden mesailerine başladı. Günler öncesinden temizlik yapan berberler, işyerleri için maske, dezenfektan, siperlik, önlük gibi malzemeler aldı. Berberler, günler öncesinden randevu vermeye başladı