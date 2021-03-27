Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi

Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi Diyarbakır'da Berat Kandili münasebetiyle Suriçi'nde bulunan tarihi Ulucami'de program düzenlendi.

Diyarbakır'da Berat Kandili dualarla ihya edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Berat Kandili münasebetiyle Suriçi'nde bulunan tarihi Ulucami'de program düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de akşam namazının ardından başlayan programda, korona virüs tedbirleri alınarak sosyal mesafeye uyulup başladı. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kandil programında vaaz verdi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namız kılıp dua etti.

Öte yandan, Berat Kandili münasebetiyle TGRT ekibi tarafından kandil programı düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ