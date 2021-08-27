Diyarbakır'da belediyenin açtığı merkezle dört duvar arasından kurtulan engelliler hayata tutundu

Diyarbakır'da, merkez Yenişehir Belediyesince beş ay önce faaliyete geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, açılan el sanatları ve müzik kurslarıyla engellilerin sosyal yaşama dahil olmasına imkan sunuyor.

Diyarbakır'da, merkez Yenişehir Belediyesince beş ay önce faaliyete geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi, açılan el sanatları ve müzik kurslarıyla engellilerin sosyal yaşama dahil olmasına imkan sunuyor.

İlçede yaşayan engellilerin talepleri üzerine Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, engellilerin sosyalleşebilecekleri ve el becerilerini geliştirebilecekleri bir merkezin kurulması için çalışma başlattı.

5 ay önce hizmet vermeye başlayan ve 60 engellinin faydalandığı merkezde, ahşap boyama, takı-tasarım gibi meslek edindirme kurslarının yanı sıra satranç ve masa tanesi gibi sportif aktiviteler ile müzik kursu da yer alıyor.

Kurslar dışında kafe hizmetinin de verildiği merkeze gelen engelliler, meslek edinmelerinin yanı sıra sosyal yaşama dahil olmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Merkezin eğitmenlerinden Botan Moray, AA muhabirine, engellilerin sosyal aktivitelerini geliştirebilmesi için mesleki beceri adı altında kurslar açtıklarını söyledi.

Merkezden 60 kişinin faydalandığını belirten Moray, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kursiyerleri farklı gün ve saatlerde ağırladıklarını dile getirerek, şöyle dedi:

"Kurslar dışında merkeze gelen engelli vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuyoruz. Sohbet ediyoruz. Bir kafeye nasıl gidiliyorsa aynı şekilde buraya geliyorlar. Hayata adapte etmek için onlarla zaman geçiriyoruz. Doğum günleri olduğunda burada parti şeklinde beraber yapıyoruz. Onları dört duvar arasından çıkarıp daha nezih bir alanda sosyalleşmelerini artırıyoruz. Merkeze gelenler arasında yaşlı engellilerimiz de var. Buraya bir kafe niyetiyle gelip zaman geçiriyorlar. Müzik kursumuz var, hem kurs hem de küçük konserler veriliyor. Amaç hayatı onlar için eğlenceli hale getirmek."

Merkeze gelenlerin hayata bakışlarının değiştiğini aktaran Moray, "Hayata bakışları 'Ben de artık bir şeyler yapabiliyorum.' şekline dönüştü. Evde oturup dört duvar arasında kalmaktansa televizyon izlemektense buraya gelip el becerilerini geliştiriyorlar. Boyama yapabiliyorlar, takı yapabiliyorlar. Burada bir nevi onları hayata adapte ettik, daha çok hayata bağlandılar." ifadelerini kullandı.

Moray, kursiyerlerin ileriki aşamada kurslardan öğrendikleriyle ürünler yapıp satabileceklerini ve bundan gelir elde edebileceklerini aktardı.

Bedensel engelli 3 çocuk babası Murat Karaturgut, çocuklukta geçirdiği felç nedeniyle 46 yıldır engelli olduğunu söyledi.

Kaymakam Beşikci'nin kendileri için açtığı merkezin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Karaturgut, merkezin hem el beceri sağlama hem de içine kapanık bazı arkadaşlarının sosyalleşmelerini sağlama açısından olumlu yanlarının olduğunu aktardı.

Merkezin kendileri için önemine değinen Karaturgut, "Daha önceden evimize kapanıyorduk, dışarı çıkmıyorduk. Buraya gelerek arkadaş ediniyoruz, kurslarda bir şeyler öğreniyoruz. El sanatları noktasında becerimiz gelişiyor. Öğrendiklerimizin ileriki süreçte maddi katkısı da olur. Kendimize küçük bir yer açtığımızda üretip satabiliriz. Böyle bir merkezin her ilçede açılması gerekiyor." dedi.

Ferdi İrtürk de merkezde erbane ve el sanatları kurslarına katıldığını söyledi.

Merkezde yeni edindiğimiz arkadaşlarla sohbet edip dertleştiklerini aktaran İrtürk, böylelikle biraz rahatladıklarını dile getirdi.

Merkeze gelmeden önce zamanının çoğunu evde geçirdiğini ve hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını belirten İrtürk, "Merkeze gelerek hayata tutundum. Burası hayatıma çok anlam kattı. Bütün engelleri aşmaya ve hedeflerimize devletimizle birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Buradan bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum. Hayatta tutunmak için önümüzde bir hedef olmalı. Engelleri aşmaya geliyoruz, elbet bir gün bu engeller aşılacak." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan