Diyarbakır'da belediyelere alınacak 423 personel için yarın kura çekilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerine alınacak 423 personel için yarın noter huzurunda kura çekilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar belediyelerine alınacak 423 personel için yarın noter huzurunda kura çekilecek.

Salgından dolayı uygulanan kısmi kapanma tedbirleri kapsamında vatandaşların alınmayacağı kura çekimi, Büyükşehir Belediyesinin resmi YouTube kanalı ve diğer sosyal medya hesaplarından saat 10.00'da canlı şekilde yayınlanacak.

Kura çekimi ile belirlenen 423 personel, daha sonra kamuoyuna açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan