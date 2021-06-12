Diyarbakır'da belediye, sokakta bulduğu köpeğin sahibini sosyal medyadan arıyor
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Diyarbakır'da belediye, sokakta bulduğu köpeğin sahibini sosyal medyadan arıyor

Diyarbakır'da belediye, sokakta bulduğu köpeğin sahibini sosyal medyadan arıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, sokakta bulduğu ve misafir ettiği köpeği sahibine ulaştırmak için sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yaptı.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, sokakta bulduğu ve misafir ettiği köpeği sahibine ulaştırmak için sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yaptı.

Zabıta ekipleri, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları doğrultusunda ilçede belirlenen noktalarda sokak hayvanlarına mama ve su bıraktığı sırada Diyarbakır Öğretmenevi civarında evcil ve cins olduğu düşündükleri bir köpekle karşılaştı.

Koruma altına aldığı köpeği zabıta amirliğine getiren ve bütün ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, hayvanı sahibine ulaştırmak için belediyenin sosyal medya hesabından köpeğe ait fotoğrafları ve "Kayıp İlanı! Gözleri sahibini arıyor. Şimdilik bizim misafirimiz. Sahibini bulmamıza yardımcı olur musunuz? Sevimli dostumuzu, zabıta ekiplerimiz Elazığ yolu öğretmenevi civarında bulmuştur." ifadelerinin yer aldığı paylaşımı yaptı.

Zabıta İsmail Türk, AA muhabirine, özellikle hafta sonlarında "can dostları" diye ifade ettikleri sokak hayvanlarına belirledikleri noktalarda rutin olarak mama bıraktıklarını söyledi.

Bugünkü uygulamalarında söz konusu köpekle karşılaştıklarını dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"Farklı bir cins köpekle karşılaştık. Sokak hayvanı olmayacağını anladık. Yaptığımız araştırmada 'pekingese' türü bir köpek olduğunu düşünüyoruz. Süt ve mama ihtiyaçlarını karşıladık, bakımını yaptık. Şu anda herhangi bir sağlık sorunu görünmüyor. Kendisi bizim misafirimiz, severek bakımını yapıp ilgileniyoruz. Çok sevimli bir köpek, bize çabuk alıştı. Sahibi gelene kadar misafirimizi iyi bir şekilde konuk edeceğiz. Emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz. Sahibi bizi izliyor ve duyuyorsa bir an önce gelip köpeğini almasını bekliyoruz."

Diyarbakır'da belediye, sokakta bulduğu köpeğin sahibini sosyal medyadan arıyor
Diyarbakır'da belediye, sokakta bulduğu köpeğin sahibini sosyal medyadan arıyor
Diyarbakır'da belediye, sokakta bulduğu köpeğin sahibini sosyal medyadan arıyor
Diyarbakır'da belediye, sokakta bulduğu köpeğin sahibini sosyal medyadan arıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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