Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu
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Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu

Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, hastane önünden yolcu aldıktan sonra şehir merkezine doğru hareket eden belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı.

DİYARBAKIR'da, hastane önünden yolcu aldıktan sonra şehir merkezine doğru hareket eden belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Olayda kimse yara almazken, otobüsün yandığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BS 758 plakalı yolcu otobüsü, hastane önünden birkaç yolcu aldıktan sonra, hareket etti. Otobüs, ana yola çıkacağı kavşağa yaklaştığında, motor kısmı aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, kapıları açıp, yolcularla birlikte otobüsü tahliye etti. Dumanın sardığı belediye otobüsünün arka kısmı, alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan kişinin olmadığı yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu
Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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