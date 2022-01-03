Diyarbakır'da BBP'ye katılım sağlandı

FIRAT, MALATYA (AA) - Diyarbakır'da Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katılım sağlandı.

Kayapınar İlçe Başkanlığında düzenlenen programda, BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran, Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır Başkanı Fırat Özmen ve beraberindekilere rozet taktı.

Burada konuşan Tekbaran, "MİSİAD Diyarbakır Başkanı Fırat Özmen ve beraberindekiler siyasi mücadelelerine partimiz çatısı altında devam edeceklerini belirterek katılım sağlamışlardır. Camia olarak göstermiş oldukları teveccühlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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