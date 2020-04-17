Diyarbakır'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Kayapınar ve Yenişehir ilçesinde yapacağı çalışmalarından dolayı bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Kayapınar ve Yenişehir ilçesinde yapacağı çalışmalarından dolayı bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Devlet Demiryollarının Kayapınar ve Yenişehir ilçesinde yapacağı çalışmalarından dolayı bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" 75 Metre Yol üzerindeki çalışmalardan dolayı söz konusu yolun Tekel kavşağı ve Elazığ caddesi arasında kalan bölümün 18 Nisan saat 00: 00 ile 19 Nisan 23: 59 tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Bu güzergah üzerinden Elazığ Caddesini takiben Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine veya Üç Kuyular TOKİ istikametine gidecek vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına belirtilen tarihler arasında, gidiş güzergahı olarak, 75 Metre Yol, Diclekent Kavşağı, Diclekent Bulvarı, Laleş Bulvarı, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ Caddesi istikametini, dönüş güzergahı olarak da Elazığ Caddesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahmet Arif Caddesi istikametini kullanmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA