Diyarbakır'da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği
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Diyarbakır'da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği

Diyarbakır'da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan Bayramı öncesinde de sürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan Bayramı öncesinde de sürüyor. 17 günlük tam kapanmanın 13'üncü gününde de Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 13'üncü gününde de kent genelinde trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokakların, kısıtlamadan muaf olanların dışında boş kaldığı görüldü.

Güvenlik güçleri ise şehir giriş ve çıkışlarında oluşturdukları kontrol noktaları ile trafiğe çıkan vatandaşları denetleyerek, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguladı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği
Diyarbakır'da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği
Diyarbakır'da bayram öncesi 'kapanma' sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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