Diyarbakır'da bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da bayram öncesi huzur ve güven uygulaması

Türkiye genelinde gerçekleşen 'Huzur ve Güven' operasyonu kapsamında Diyarbakır'da birçok farklı noktasında üst düzey önlemler eşliğinde uygulama yapıldı.

Diyarbakır'da bayram öncesi huzur ve güven uygulaması
29.07.2020 23:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:16

Türkiye genelinde gerçekleşen 'Huzur ve Güven' operasyonu kapsamında Diyarbakır'da birçok farklı noktasında üst düzey önlemler eşliğinde uygulama yapıldı. Uygulamalar kurban bayramı boyunca devem edeceği öğrenilirken, kent genelindeki uygulamalarda bayram boyunca 4 bin 134 personelin görev alacağı bildirildi.

Kurban Bayramı yaklaşırken İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yurt genelinde 'Huzur ve Güven Operasyonu' başlattı. Diyarbakır'da ise Sur, Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde birçok noktada Polis Özel Harekat, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Narkotik Şube, Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler akşam saatlerinde itibaren operasyona başladı.

Kurban Bayramı boyunca 4 bin 134 personel görevlendirildi

Kurban Bayramı boyunca kent genelinde 4 bin 134 personel, 1 helikopter, 1 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 adet polis dedektör köpeği ile uygulamaya yapılacağı öğrenilirken, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla başlatılan operasyon kapsamında ekipler, il girişlerinde ve merkez ilçelerin işlek olan caddelerinde kontrol noktalarında araçlarda arama yaparak şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti.

Tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulandı

Araçlarda bomba ve uyuşturucu dedektör köpekler ile arama yapan polis ekipleri, bazı sürücüleri ise alkol testine tabi tutarak korona virüs tedbirlerini hatırlattı. Korona virüs tedbirlerine uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin kurban bayramı boyunca devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Spor
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti 3. Sayfa
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı 3. Sayfa
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Ali Koç'un 108 milyon euroluk borcu Türk Lirası'na çevirmesi, Fenerbahçe'nin 110 milyon TL kar yapmasını sağladı
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Filip Novak'ın Fenerbahçe ile 3 yıllığına anlaştığı iddia edildi
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beyonce Gülben Ergen Nebahat Çehre Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da bayram öncesi huzur ve güven uygulaması - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 01:39:01. #1.14#
title