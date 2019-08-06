06.08.2019 17:22

Diyarbakır'da bayram hareketliği başladı

DİYARBAKIR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da bayram hareketliği başladı. Tarihi Sur ilçesinde bulunan esnaf hareketlilikten memnun.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da bayram hareketliliği başladı. Özellikle vatandaşların alışverişte uğrak yeri olan tarihi Sur ilçesinde bayram hareketliliği ilçeyi eski canlı ihtişamına kavuşturdu. Sur iş yeri bulunan esnaf da yaşanan hareketlilikten memnun.

"Haftalık 100 kilogram badem şekerimizin tüketimi var"

Sur esnafından İbrahim Yalaz, Diyarbakır'da yaşayan vatandaşların bayramını tebrik ettiğini söyledi. Esnaf Yalız, hareketliliğin başladığını belirterek, "Cuma, cumartesi günü müşterilerimiz daha da kalabalık olacak inşallah. En çokta Diyarbakır'ımız badem şekerimizi çok istiyor, onu çok seviyorlar. Haftalık 100 kilogram badem şekeri satıyoruz. En çok badem şekerlerimizi alıyorlar, drajelerimizi ve Diyarbakır'da kendi imalatımız da üretilen lokumlarımızı alıyorlar. Fiyatlarımız iyidir, standart bir fiyattır. Pahalı değildir, uygundur. Sur içini tercih etsinler muhakkak burada ucuza alırlar" dedi.

Bayram hareketliliğinden memnun olan esnaf Enes Gündüz ise genelde badem şekeri yaptıklarını söyledi. Badem şekerinin doğal olduğunu, onları tavsiye ettiklerini ifade eden esnaf Gündüz, "Şekerlerdir onun dışında kuru yemiş ve lokum çeşitleridir. Kahve başlı başına, bayramda olmazsa olmazlardan biri kahvedir. Sur artık toparlanıyor eskiye nazaran. Tabi alışveriş dediğimiz zaman Diyarbakır'da olmazsa olmaz Balıkçılarbaşıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA