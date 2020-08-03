Diyarbakır'da bayram dönüşü feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Diyarbakır-Bingöl karayolunda otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Otomobilde bulunanların bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

Kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolu Kocaköy ilçesine bağlı Kokulupınar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı için aile ziyaretine giden 21 BC 330 plakalı Hyundai marka otomobil, Kokulupnar mevkine geldiği sırada karşı yönden gelen kapalı kasa 34 EU 3537 tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil takla atarak yol kenarında fırladı. Kazada otomobilde bulunun sürücü Ahmet Altaş ölürken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 5 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, 110 itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları kısa sürede çıkararak ambulansa taşıdı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaköy İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Ahmet Altaş, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA