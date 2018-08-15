Diyarbakır'da Bayram Alışverişleri Başladı

Kurban Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır sokakları hareketlendi.

Suriçinde bulunan Gazi Caddesi ve kapalı çarşı esnafı yaşanan hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Caddelerde yoğunluktan dolayı yürümekte zorluk çeken vatandaşlar ise, yüzlerce seçenek içerisinden bayramlık alışverişini tamamlamak için tezgahtan tezgaha dolaştı. Aşırı sıcak havalar nedeniyle alışverişler genellikle akşam üstü serinliğinde yapılıyor. Caddeler bu yüzden akşam saatlerinde daha kalabalık oluyor. - DİYARBAKIR