DİYARBAKIR - Bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerince kurtarıldı
07.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:15
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
Bismil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Mahallesi yakınlarındaki Dicle Nehri kıyısında bir eşeğin bataklığa saplandığı gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eşeği mahsur kaldığı bataklıktan iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtardı.
Eşek tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz