DİYARBAKIR - Bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerince kurtarıldı
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DİYARBAKIR - Bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerince kurtarıldı

07.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:15

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Bismil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Mahallesi yakınlarındaki Dicle Nehri kıyısında bir eşeğin bataklığa saplandığı gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eşeği mahsur kaldığı bataklıktan iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtardı.

Eşek tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

DİYARBAKIR - Bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerince kurtarıldı
DİYARBAKIR - Bataklığa saplanan eşek belediye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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