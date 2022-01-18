Diyarbakır'da barınma ihtiyacı bulunan 3 kişi otele yerleştirildi - Haberler
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Diyarbakır'da barınma ihtiyacı bulunan 3 kişi otele yerleştirildi

Diyarbakır'da barınma ihtiyacı bulunan 3 kişi otele yerleştirildi
AA / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, barınma ihtiyacı bulunan vatandaşları soğuk havadan etkilenmemeleri için otellere yerleştiriyor.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, barınma ihtiyacı bulunan vatandaşları soğuk havadan etkilenmemeleri için otellere yerleştiriyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığınca vatandaşların soğuk havada mağdur olmaması için oluşturulan özel ekip, barınma ihtiyacı bulunan vatandaşları tespit etmek amacıyla park, durak, sokak ve caddeler ile otogarda devriye yapıyor.

Ekipler, tespit ettiği 3 kişiyi otellere yerleştirdi, durakta bekleyen bazı vatandaşları da soğuk havadan etkilenmemeleri için araçlarıyla gidecekleri yere kadar bıraktı.

Sokakta kalan vatandaşlara daha hızlı ulaşılabilmesi için vatandaşlar "Alo 153"e bildirim yapabilecek.

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AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Zabıta, Güncel, Haber

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