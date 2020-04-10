Diyarbakır'da balkonda kafasına mermi isabet eden kişi öldü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balkondayken başına mermi isabet eden kişi hayatını kaybetti.
10.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:44
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde balkondayken başına mermi isabet eden kişi hayatını kaybetti.
Akpınar mahallesindeki evinin balkondayken sokakta çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan merminin başına isabet ettiği Yakup Demircan (26) ağır yaralandı.
Bismil Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Demircan, çabalara rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA