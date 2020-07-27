Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı
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Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı DİYARBAKIR'ın AK Parti'li Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracı, silahlı yüzü maskeli bir grup tarafından ateşe verildi.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı
27.07.2020 02:17 | Son Güncelleme: 27.07.2020 02:20

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı
DİYARBAKIR'ın AK Parti'li Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracı, silahlı yüzü maskeli bir grup tarafından ateşe verildi. 
Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Nükhet Coşkun Caddesi'nde meydana geldi. Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik kamyoneti silahlı yüzleri maskeli bir grup tarafından durduruldu. Silahlı grup, kamyonet sürücüsü ve yanındaki işçiyi silah zoruyla araçtan indirdikten sonra, ellerindeki molotoflu ile aracı yaktı, ardından olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu. 
İhbar üzerine olay yerine gelen polis özel harekat ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri yakılan araçta inceleme yaptı. Ekipler, aracı ateşe veren saldırganların yakalanmasına yönelik bölgede operasyon başlattı.
Bağlar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, saldırı kınandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Tek gayesi kadirşinas Bağlar halkımıza hizmet etmek olan ve bu kutlu yolda gece gündüz demeden tüm imkanlarını seferber ederek ilçemizin her karışına hizmet götürmeye gayret eden belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait temizlik aracı bu hizmetlerden rahatsız olan karanlık odakların hedefi oldu. Temizlik için Nüket Coşkun Caddesine gitmekte olan aracımız önce yüzleri maskeli grup tarafından durdurulmuş, ardında havaya ateş edilerek araç sürücüsü personelimiz zorla indirilerek aracımız benzin dökülerek yakılmıştır. Olayın öğrenilmesi üzerine her koşulda milletimizin içinde ve hizmetinde olan Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, hain saldırının yaşandığı bölgeye gelerek faillerin bulunması için devletimizin ilgili makamlarıyla gerekli görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Bu saldırıyı yapanlar karanlık amaçlarına asla ulaşamayacak ve yüce Türk adaleti önünde bunun hesabını vereceklerdir. Bağlar halkına yapılan hizmetleri hedef alan bu oluşum ve saldırılar bizi asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Bundan sonra daha büyük şevk ve kararlılıkla aziz milletimize hizmet edeceğiz. Halkımız kendisine yapılan hizmetleri baltalamayı planlayan karanlık planları hak etmiyor ve buna gerekli tepkiyi de olayın yerinde göstermiştir." 

Kaynak: DHA

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