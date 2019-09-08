08.09.2019 11:33

Diyarbakır'da aynı ev 15 saat arayla ikinci kez tarandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da husumetlileri bulunan ailenin evi 15 saat arayla ikinci defa tarandı. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, evin cam ve duvarları kurşun delikleriyle doldu.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında bulunan husumet 15 saat arayla ikinci defa alevlendi. Sabah saat 08.00 sularında Necla A. ve Rojda A. isimli kişilerin evine ellerinde bulunan tabaca ile gelen şahıslar evi yaylım ateşine tutarak taradı. Uykuda olan 2 kadın silah sesleriyle uyandığında evlerinin camları ve duvarları delik deşik olduğunu görünce ikinci defa şoka girdi. Silah seslerinin kesilmesi sonrası evde bulunanlar güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA