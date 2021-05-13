Diyarbakır'da aynı dakikada iki araç takla attı: 8 yaralı
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Diyarbakır'da aynı dakikada iki araç takla attı: 8 yaralı

Diyarbakır'da aynı dakikada iki araç takla attı: 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da aynı anda farklı noktada gelen iki ayrı kazada 6'sı ağır 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da aynı anda farklı noktada gelen iki ayrı kazada 6'sı ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzeri Seyrantepe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre bir araç hızını alamayan Fiat marka hafif ticari araç refüje çarpıp takla attı, araçta bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda ise 1 kilometre önceki kavşakta 21 ABU 729 plakalı bir otomobil refüje çarparak kontrolünü kaybetti, köprüden takla atarak uçtu. Bu kazada ise 4 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerlerini çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve araca sıkışanların çıkarılması için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kazalarla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta incelmeme başlatıldı. Öte yandan trafiği kilitleyen hurdaya dönmüş araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da aynı dakikada iki araç takla attı: 8 yaralı
Diyarbakır'da aynı dakikada iki araç takla attı: 8 yaralı
Diyarbakır'da aynı dakikada iki araç takla attı: 8 yaralı
Diyarbakır'da aynı dakikada iki araç takla attı: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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