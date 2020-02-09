Diyarbakır'da aynı dairelerin birkaç kişiye satıldığı iddiası

09.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:56

Diyarbakır'da bir inşaat firmasının daha önce satıp bir miktar parasını aldığı ve sözleşme imzaladığı dairelerin başkalarına da sattığı iddia edildi. Daire alıp, daha önce dairelerinin numaralarının belli olduğunu söyleyen vatandaşlar, isimlerinin listede olmadığını ve dairelerinin başkalarına satıldığını ileri sürerek sorunun çözülmesini istedi.

Diyarbakır'da bir inşaat firması tarafından 2016 yılında Kayapınar ilçesinde 330 daireden oluşan sitenin yapımına başlandı. İnşaat halinde daire alan 100'e yakın vatandaş, kendilerinin satın aldığı, sözleşme imzaladıkları ve numaraları belli olan dairelerinin başkalarına da satıldığını ileri sürdüler. Dairelerin yapıldığı alanda bir araya gelen vatandaşlar, birkaç gün önce firma sahibi ve emlakçıyla görüştüklerini, fakat şuanda firma sahibinin ortada olmadığını, sadece emlakçının olduğunu belirttiler. Mağdurlar, biran önce sorunun çözülmesi için uzlaşmaya hazır olduklarını, uzlaşma ve çözüm sağlanmadığı takdirde hukuki süreci başlatacaklarını dile getirdiler.

"BENİM DAİREMİ ÇAYCISINA VERMİŞ"

Daire almak için M.İ. ile görüştüğünü söyleyen Ferhat Yavuz, "Örnek dairesini gördükten sonra daireyi almaya karar verdim. Emlakçı ve M.İ. tarafından sözleşme yapıldı. Bundan iki ay önceye kadar da geldim, 'gel tapu parasını ver, tapunu verelim size' dediler, tamam dedim. Tapular bir ay sonra çıkacak denildi. Geldim baktım, ondan sonra isim listeleri açıklanmış. M.İ. bizi mağdur kesimler içerisine attı. 250 bin lira verdim kendisine. 'Gel tapunu al' dedi. Geldik baktık tapu kesinlikle yok. Ondan sonra dediler ki, M.İ. iflas etmiş, kendisi yok ortalıkta. Ondan sonra dediler ki, kayyum tarzı bir yönetim grubu kurulmuş. Arkadaşları aradım, arkadaşlar dedi ki, 'Biz aracı emlaktan almışız.' Ondan sonra gittim kendisiyle görüştüm. Görüştükten sonra ismimin olmadığını öğrendim. 44, 45 kişiden bahsediliyor. Görüşme yapıldıktan sonra M.İ. buraya gelecekti, gelmedi. Dolandırıldık, dairemiz başkasına verilmiş. Duyduğum kadarıyla benim dairemi çaycısına vermiş. Onlarla uzlaşmaya çalışıyoruz" dedi.

"8 DAİREYE 2 MİLYONA YAKIN PARA VERDİM"

Ailesi ile birlikte 8 daire aldıklarını ifade eden Enver Vural ise, daireleri 2017-2018'de aldıklarını söyledi. Bugüne kadar gidip geldiklerini aktaran Vural, "Bugün bitecek, yarın bitecek bugüne kadar geldi. Bir hafta önce gittik bizim dairelerin numaraları nedir, bilgisayardan öğrenebilir miyiz, M.İ.'den, hemen oradaki bilgisayardaki listeden bizim 8 tane dairemizin numaraları 'bunlar bunlar sizindir.' 3 gün sonra bir toplantı yapıldı. Sizin daireleriniz yok ortada, size öyle bir daire satmamışım denildi, sözleşmeler de elimizde. Olay hepsi bu. Para bir kısım emlakçıya verilmiş, emlakçının da imzası vardır, kendisinin de imzası var. Bir kısım da banka yoluyla verilmiş. Bütün dairelerin belgeleri var. Hem emlakçının imzası var hem de M.İ.'nin kendisinin imzası var. Toplamda 2 milyona yakın para 8 dairenin. Bir film oynanıyor, şuanda 30, 35 tane daire yok" diye konuştu.

Konuyla ilgili görüşülmek istenen M.İ.'ye ise ulaşılamadı.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA