Diyarbakır'da aynı aile arasında mera kavgası: 1'i ağır 22 yaralı
05.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:42
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, biri ağır 22 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, biri ağır 22 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayveri Mahallesi'nde aralarında mera anlaşmazlığı bulunan Akyüz ailesinden 2 grup arasında çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada aileden yaralanan 23 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 3 yaşındaki A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kavgaya karışanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA