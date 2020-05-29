Diyarbakır'da aylar sonra sosyal mesafeli Cuma namazı
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Diyarbakır'da aylar sonra sosyal mesafeli Cuma namazı

Diyarbakır'da aylar sonra sosyal mesafeli Cuma namazı Diyarbakır'da normalleşme süreci kapsamında yaklaşık 2 buçuk ay önce kapatılan ve bugün tekrar açılan camilerde cuma namazı kılındı.

29.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:49

Diyarbakır'da aylar sonra sosyal mesafeli Cuma namazı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da normalleşme süreci kapsamında yaklaşık 2 buçuk ay önce kapatılan ve bugün tekrar açılan camilerde cuma namazı kılındı. Namaz kılınacak alanlara gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyup cuma namazlarını eda etti.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle mart ayının ortasından itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Aylar sonra normalleşme süreci kapsamında daha önce belirlenen noktalar dezenfekte edilerek ibadete uygun hale getirildi. Maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar namazlarını kıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu yanı sıra, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve daire amirleri Sur ilçesinde bulunan tarihi Ali Paşa Camisinde vatandaşlarla birlikte cuma namazını eda etti.

Camiye cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlardan Mustafa Özcal, aylar sonra ilk defa cuma namazını kılmanın kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Çok duygulu olduklarını belirten Özcal, "Allah bir daha bizi camiden uzaklaştırmasın, sürekli namaz kılmayı nasip etsin. Seccadelerimizi evden getirdik. Sosyal mesafemizi korduk. O şekilde namazımızı eda ettik" dedi.

Diyarbakır'da aylar sonra sosyal mesafeli Cuma namazı

Kaynak: İHA

Manşet

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