Diyarbakır'da Avukatlardan Adliye Önünde Oturma Eylemi Her ilde birden fazla baro kurulmasının yolunu açacak teklifin TBMM'ye sunulduğu gün protestolar da durmadı.

Her ilde birden fazla baro kurulmasının yolunu açacak teklifin TBMM'ye sunulduğu gün protestolar da durmadı. Yasa teklifini protesto için yürüyüş ve miting yapmak isteyen Diyarbakır Barosu üyelerine polis izin vermedi. Bunun üzerine avukatlar Adliye önünde oturma eylemi yaptı

Kaynak: DailyMotion.com