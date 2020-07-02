Diyarbakır'da Avukatlardan Adliye Önünde Oturma Eylemi
Her ilde birden fazla baro kurulmasının yolunu açacak teklifin TBMM'ye sunulduğu gün protestolar da durmadı.
02.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:06
Her ilde birden fazla baro kurulmasının yolunu açacak teklifin TBMM'ye sunulduğu gün protestolar da durmadı. Yasa teklifini protesto için yürüyüş ve miting yapmak isteyen Diyarbakır Barosu üyelerine polis izin vermedi. Bunun üzerine avukatlar Adliye önünde oturma eylemi yaptı
Kaynak: DailyMotion.com