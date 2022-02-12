Diyarbakır'da avukatlara yönelik FETÖ soruşturması - Haberler
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Diyarbakır'da avukatlara yönelik FETÖ soruşturması

AA, Aziz Aslan - Güncel
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Diyarbakır'da avukatlara yönelik FETÖ soruşturması

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 avukattan 3'ü serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 avukattan 3'ü serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukatlar hakkında FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 avukattan emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y, Z.T. ve A.L.B. çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan avukat S.P'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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