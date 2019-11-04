Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

04.11.2019 12:14

Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık doktor Mesut Issı'nın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Issı katılmazken, öldürülen avukat Issı'nın annesi Türkan Boylu ile avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, bir süre önce sanık avukatı Kutbettin Odabaşı'nın "güvenlik" gerekçesiyle nakil talebi doğrultusunda dava dosyasının Adalet Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

Öldürülen avukat Issı'nın avukatları, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesine tepki göstererek yargılamanın Diyarbakır'da yapılmasını istedi.

Sanık avukatı Odabaşı ise müvekkilinin Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi.

Anne Boylu, kızını öldüren sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



İstenilen ceza



İddianamede, tutuklu sanık Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Doktor Mesut Issı, 19 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesinde boşanma davalarının sürdüğü eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı 11 el ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA