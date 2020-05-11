Diyarbakır'da AVM ve berberler önlemlerle açıldı
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Diyarbakır'da AVM ve berberler önlemlerle açıldı

Diyarbakır'da AVM ve berberler önlemlerle açıldıDİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında kapılarını açan alışveriş merkezleri (AVM) ile berber, kuaför ve güzellik salonları, alınan önlemlere uyarak hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır'da AVM ve berberler önlemlerle açıldı
11.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:57

Diyarbakır'da AVM ve berberler önlemlerle açıldı

DİYARBAKIR'da, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında kapılarını açan alışveriş merkezleri (AVM) ile berber, kuaför ve güzellik salonları, alınan önlemlere uyarak hizmet vermeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart günü kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla birlikte alışveriş merkezleri normalleşme sürecinin başlamasıyla kapılarını açtı. Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapılarını kapatan alışveriş merkezleri, 51 günün ardından yeniden hizmete başladı. Sinema salonları, kafeterya ve eğlence mekanlarının kapalı olduğu alışveriş merkezlerinin girişinde kurulan termal kamerayla gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Maskesiz girişlere izin verilmeyen AVM'lerde, her 10 metrekarede 1 kişinin bulunmasına izin veriliyor. AVM'DEKİ İŞ YERLERİNDEN 3 AYDIR KİRA ALINMIYOR Merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezinin yöneticisi Halim Karavil, mart ayından iş yerlerinden kira almadıklarını ifade ederek, alışveriş merkezinde koronavirüse yönelik tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Karavil, "19 Mart günü alışveriş merkezimiz kapandı. 15 Mart itibarıyla kiracılarımızdan kira almadık. Nisan ve mayıs aylarında kira almadık. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre bütün tedbirleri aldık. Termal kameralarla ateş ölçümü yapıyoruz. 38 derece üstü olanları içeri almıyoruz. Maskesiz olanların da girişine izin vermiyoruz" dedi.

BERBER VE GÜZELLİK SALONLARINDA RANDEVU SİSTEMİ

Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci, bugün açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında randevu sistemine başladıklarını belirterek, iş yerleri hizmete başlamadan bir gün önce dezenfekte edildiğini söyledi. Değirmenci, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği kriterler doğrultusunda çalışmalarımıza bugün başladık. Berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilgilendiren bu genelgede randevulu sistem oluşturularak çalışılıyor. Bir koltuk dolu, bir koltuk boş şeklinde çalışılması, maske, eldiven, siperlik, dezenfektan malzemelerinin kullanılması, müşterinin salonda bekletilmemesi, maskesiz müşteri alınmaması yönünde ve içecek ikramı belli bir süre olmaması gibi maddeler var. Bütün iş yerlerimiz belediye tarafından dezenfekte edildi. Bundan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BERBERLERDEKİ HAVLULAR TEK KULLANIMLIK

21 Mart gününden bu yana kapalı olduklarını anlatan berber Serdar Kaya, ateş ölçümü yapılmadan müşteri almadıklarını belirterek, şunları söyledi

"11 Mayıs itibarıyla iş yerlerimizin açılması yönünde karar verildi. Tabii şu an için bir yoğunluk var ve randevu üzeri çalışıyoruz. Gereken önlemlerimizi aldık. İçeri giren müşterilerin ateşini ölçüp, ellerine dezenfektan döktükten sonra onları içeri alıyoruz. Daha sonra sosyal mesafeyi korumak amacıyla birer koltuğu boş bırakacak şekilde müşterilerimize tek kullanımlık havlu kullanarak tıraş yapıyoruz.??

Diyarbakır'da AVM ve berberler önlemlerle açıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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