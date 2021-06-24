Diyarbakır'da atıl otobüs 4 yıldır öğrencilere kütüphane olarak hizmet veriyor
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Diyarbakır'da atıl otobüs 4 yıldır öğrencilere kütüphane olarak hizmet veriyor

Diyarbakır'da atıl otobüs 4 yıldır öğrencilere kütüphane olarak hizmet veriyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 4 yıl önce atıl otobüsten dönüştürülen kütüphanede öğrenciler kitaplarla buluşuyor.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 4 yıl önce atıl otobüsten dönüştürülen kütüphanede öğrenciler kitaplarla buluşuyor.

Kocaköy Belediyesi ve Kaymakamlığının desteğiyle 4 yıl önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden alınan ve Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu resim öğretmenleri tarafından boyanarak kütüphaneye dönüştürülen otobüs, okulun bahçesinde öğrencilere konforlu ortamda kitap okuma hizmeti sunuyor. Kütüphaneden, öğrenciler haftanın belirli gün ve saatlerinde yararlanıyor.

Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ayşenur Yavaş, AA muhabirine, okulda yeterli alan olmaması nedeniyle nasıl bir kütüphane oluşturabilecekleri yönünde araştırma yaptıklarını ve 4 yıl önce Büyükşehir Belediyesinden alınan atıl otobüsü kütüphaneye dönüştürdüklerini anlattı.

"Otobüsü gezici hale getirmek ve köy köy gezip öğrencilere kütüphane hizmeti sunmak istiyoruz." ifadesini kullanan Yavaş, kırsal bölgelerde yaşayan çocukların kütüphane sayesinde, farklı kitapları okuma şansı yakalayacağını belirtti.

Türkçe öğretmeni Aslıhan Görsoy da otobüs kütüphaneyi gezici hale getirmek istediklerini, böylelikle kırsal kesimdeki öğrencilerin kütüphanedeki 4 bin kitaba ulaşma olanağına kavuşacağını dile getirdi.

Kütüphanenin çocuklar üzerinde büyük etkisi olduğunu ifade eden Gürsoy, "Kütüphane sayesinde öğrencilerimizle çok güzel vakit geçiriyoruz. Okuma saatleri yapıyoruz. Öğrencilerimiz dilediği gibi kütüphaneden yararlanabiliyor. Kitap okumak onlar için zevkli hale geldi. Bu mutluluklarını bizimle paylaşabiliyorlar. Velileri de çok memnun." diye konuştu.

Kütüphane sayesinde istediği kitaba ulaştığını aktaran 8. sınıf öğrencisi Havanur Öztürk ise "Kitaplar bizim için çok değerli, haftada 2-3 kez buraya gelip kitap okuyoruz. Çok bilgi aldık. Bu kitapların elimizde olması çok güzel, farklı kaynaklar var. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da atıl otobüs 4 yıldır öğrencilere kütüphane olarak hizmet veriyor
Diyarbakır'da atıl otobüs 4 yıldır öğrencilere kütüphane olarak hizmet veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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