Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinin Dönümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren atık yağ geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye personeline çevredeki vatandaşlar su ve ayran dağıttı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında tesis kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk