Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinin Dönümlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren atık yağ geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye personeline çevredeki vatandaşlar su ve ayran dağıttı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında tesis kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

Son dakika haberleri | Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Son dakika haberleri | Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Ekrem İmamoğlu, 265 itfaiyecinin kahramanlığını paylaştı: Alınlarından öpüyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Gülben Ergen Prens William Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Rıza Çalımbay Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da atık yağ geri dönüşüm tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:35:10. #1.14#

title