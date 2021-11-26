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Diyarbakır'da atık yağ denetimi gerçekleştirildi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da atık yağ denetimi gerçekleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla kent genelinde ilgili işyerlerinde atık yağ denetimi yaptı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla kent genelinde ilgili işyerlerinde atık yağ denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını önlenebilir ve olası kirliliklerden korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Su Ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, içme ve kullanma suyunun kirlenmeye karşı korunması kapsamında Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda atık yağ denetimi yaptı.

Yemek hizmetleri alanında faaliyet yürüten iş yerlerini denetleyen ekipler, işletmelerin sanayi tipi lavabo ve lavabo altı yağ tutucuları bulundurup bulundurmadıklarını kontrol etti.

Atık suların kanalizasyona deşarjı yönetmeliği kapsamında denetim ekiplerinin titizlikle gerçekleştirdiği kontrollerde, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca belirlenen standartlara aykırı şekilde yağ atıklarını doğrudan alıcı ortama aktaran iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

DİSKİ, atık yağ denetimlerine devam edecek.

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AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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