Diyarbakır'da Askeri Araca Terör Saldırısı: 6 Yaralı

Diyarbakır'da Askeri Araca Terör Saldırısı: 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı.

Diyarbakır'da Askeri Araca Terör Saldırısı: 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Hazro ilçesine bağlı Koçbaba Köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırıda bulundu.

Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı. Yaralılar Hazro ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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