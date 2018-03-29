Diyarbakır'da Askeri Araca Terör Saldırısı: 6 Yaralı
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler Hazro ilçesine bağlı Koçbaba Köyü mevkisinde askeri araca uzun namlulu silah ve roketatarla saldırıda bulundu.
Saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı. Yaralılar Hazro ve Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.