Diyarbakır'da Asayiş Uygulaması

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 2'si aranan olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde 600 polis ve 36 ekiple hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında umuma açık yerler denetlenirken, şüpheli görülen kişi ve araçlarda arama yapıldı.

598 kişinin sorgulandığı, 21 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 11 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 2'si aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların üzerlerinden tabanca ile tabancaya ait fişek ve şarjör, 20 ve 25 gramlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.