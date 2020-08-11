Diyarbakır'da arazi kavgası: 1'i ağır 5 yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilc¸esinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
11.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:08
Diyarbakır'ın Ergani ilc¸esinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemaliye Mahallesi'nde, Taşdemir ailesine mensup amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA