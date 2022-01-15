Diyarbakır'da aranan 7 hükümlü yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da aranan 7 hükümlü yakalandı

AA / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından, haklarında ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 11 yıl 3 ay, "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan 10 yıl 10 ay, "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "cinsel saldırı" suçundan 4 yıl 2 ay, "silahla yağma" suçundan 3 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 11 ay 24 gün hapis cezası olan toplam 7 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da aranan 7 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da aranan 7 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da aranan 7 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da aranan 7 hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da aranan 7 hükümlü yakalandı

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AA / Ömer Yasin Ergin - Son Dakika Haberleri
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Diyarbakır'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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