Diyarbakır'da araçla çarpışan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çermik-Çüngüş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 YT 270 plakalı Fiat Dobla marka hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ali Kaya idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ali Kaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çermik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı