Diyarbakır'da araç alım satımında manipülasyon yapan iş yerleri denetlendi

Diyarbakır'da araç alım-satımlarında manipülasyon yaptıkları tespit edilen 7 iş yerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da araç alım-satımlarında manipülasyon yaptıkları tespit edilen 7 iş yerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'fiyatları etkileme suçu' soruşturması kapsamında araç alım-satımı yapılan internet siteleri üzerinden araç alım-satımlarında manipülasyon yaptıklarına yönelik tespitler bulunan 7 iş yerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Ticaret İl Müdürlüğünden 6 uzman personel, vergi denetçisi 7 uzman personel, Diyarbakır İcra Müdürlüğüne bağlı 5 uzman personel ve Diyarbakır KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 6 Nisan'da 7 iş yerinde tespit edilen 10 sıfır araç ile ilgili denetim yapıldı. Soruşturmaların genişletilerek, başta Diyarbakır olmak üzere çevre illeri de kapsayacak şekilde internet siteleri üzerinden verilen fahiş araç fiyatlarındaki incelemelerin devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı