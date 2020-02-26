Diyarbakır'da apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
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Diyarbakır'da apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Diyarbakır'da yedi katlı bir binanın çatısından bulunan tahta ve plastik malzemeler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

26.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:04
Diyarbakır'da apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

'da yedi katlı bir binanın çatısından bulunan tahta ve plastik malzemeler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın, ekiplerinin müdahalesi sonucu çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.


Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 426 sokakta bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yedi katlı apartmanın çatı katından bulunan tahta ve plastik malzemeler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Dumanı gören çevredekilerin vermesi ile olay yerine çok sayıda ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri, sokağın dar olmasından dolayı apartmanın çatı katına çektikleri hortumla yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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