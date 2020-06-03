Diyarbakır'da apartman görevlisinde koronavirüs tespit edildi DİYARBAKIR'da apartman görevlisi B.E.'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından yapılan filyasyon çalışmasıyla annesi, babası ve eşi tedbir amaçlı sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü.

DİYARBAKIR'da apartman görevlisi B.E.'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından yapılan filyasyon çalışmasıyla annesi, babası ve eşi tedbir amaçlı sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Apartmanın karantina altına alınması bekleniyor.

Yenişehir ilçesinde bulunan Seyarantepe toplu konutlarında 24 daireli bir apartmanın bina görevlisi B.E., yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan test sonrası B.E.'de koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, B.E.'nin temas ettiği kişilere yönelik filyasyon çalışması başlattı. Filyasyon çalışması devam ederken, apartman görevlisinin annesi, babası ve eşi de sağlık ekiplerince koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. B.E.'nin görev yaptığı apartmanın karantina altına alınması bekleniyor.

Kaynak: DHA