Diyarbakır'da annelerin direnişine şehidin Kürt eşinden destek

20.09.2019 10:07

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PYD mensuplarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 14'üncü gününde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roket sonucu şehit olan 69 yaşındaki Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli, Diyarbakır'da evlat nöbetinin 18. gününde annelere destek verdi.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti sürüyor. Acılı annelere destek her geçen gün çığ gibi artarken, evlat nöbetinin 18. gününde annelere bir destek de şehit eşi Kürt kökenli Ayşe Sinirli'den geldi.



Reyhanlı ilçesinde eşini Zeytin Dalı Operasyonları sırasında teröristler tarafından atılan roket sonucu kaybeden Ayşe Sinirli, annelerin evlat nöbetlerini sürdürmesini istedi. Gerekirse kendisinin de annelere desteğe gideceğine söyleyen Ayşe Sinirli, "Benim eşimin ölümü bizim için gerçekten çok acı oldu. Eşim hep derdi ki 'askerlerimize yazık oluyor, beni götürseler ben de gider şehit oluncaya kadar savaşırım. Ben Türkiye'min yanındayım.' O sıra yaşı 68'di ben de dedim sen şehit olamazsın. Yine de 'Ben gider hizmet ederim, şehit oluncaya kadar da kalırım' dedi. ve Rabbim onun dileklerini kabul etti. Zeytin Dalı Operasyonları sırasında Şubat'ın 2'sinde sebze haline giderken şehit oldu. Yani terör bizim hep içimizi yaktı, evimi yıktı, çoluk çocuğumu perişan etti. Şimdi bunlar yetmezmiş gibi bir de Diyarbakır'daki eylem yapan ailelerin çoluk çocuğunu kaçırıyorlar. Biz her zaman annelerimize destekteyiz, o anneler orayı bırakmasın, gerekirse ben de onların yanına gider onlarla beraber kalır onlara da katılırım. O acıyı bana çektirdiler, o acıyı ancak ben çektim, çeken bilir başkası bilemez" dedi.



"Nöbet tutan anneler haklılar, bağırları yanmış"



Tüm Türkiye'nin acılı anneleri desteklediklerini söyleyen Ayşe Sinirli, "Anneler nöbetlerine devam etsinler, çocuklarını istesinler. Onlarda vicdan, merhamet varsa, tutar anaların yavrularını gönderirler. Onlar da bir babadır, onların anneleri, bacıları, yavruları var. O acıyı kendileri çekseler kaldırabilirler mi? Yavrularını alana kadar sürekli kalsınlar, tüm Türkiye onların arkasındadır. Ben bir anne olarak yavrum için ateşe atılırım. Anneler çaba göstersin, herkes de annelerimize destektir. Annelerimiz haklılar içleri, bağırları yanmış. Allah hiç kimseyi yavrusundan ayırmasın" diye konuştu.



Nöbet tutan annelere tepki gösterenlere de seslenen Ayşe Sinirli, "O annelere tepki gösterenler, kendilerini o annelerin yerine koysunlar hele bir onu düşünsünler. Neden tepki yapıyorlar? Yavrusunu yitirmiş bir anne herkesle savaşmaya hazırdır, canını verir çocuğunu vermez" dedi.



"Dilim Kürt ama ben Türk'üm diyecek kadar Türkiyemi savunurum"



Kendisinin de Kürt olduğunu söyleyen Ayşe Sinirli, "Kürt dersen biz de Kürt'üz. Ben Kürt kızı Kürt'üm. Türk bayrağı altında yaşadığımız için dilim Kürt ama ben Türküm diyecek kadar Türkiyemi savunurum, Türkiye'min yanındayım. Türk bayrağımızı hiçbir zaman kimselere vermeyiz" dedi.



Acılı annelere bir de Kürtçe seslenen Ayşe Sinirli, "Anam bacım ben Kürt'üm. Ben yanınızdayım. Anam, babam, bacım hepimiz Kürtüz. Biz ölünceye kadar sizin yanınızdayız. Orayı bırakmayın, terk etmeyin. Çocuklarınızı isteyin, oradan korkmayın" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA