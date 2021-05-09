Diyarbakır'da Anneler Günü'nde çiçekçilerin "online" sipariş yoğunluğu
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Diyarbakır'da Anneler Günü'nde çiçekçilerin "online" sipariş yoğunluğu

Diyarbakır'da Anneler Günü'nde çiçekçilerin 'online' sipariş yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla online sipariş yoğunluğu yaşandı.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde Anneler Günü dolayısıyla online sipariş yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığının Anneler Günü dolayısıyla dün ve bugün 10.00-17.00 saatleri arasında iş yerlerini açmasına izin verdiği çiçekçiler, gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Telefon ya da internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için hummalı çalışan çiçekçiler, Kovid-19 tedbirlerine özen göstererek hazırladıkları rengarenk çiçekleri annelere ulaştırıyor.

Çiçekçiler ayrıca mağazaya gelemeyen müşterilere, cep telefonundan yaptıkları görüntülü görüşme ile ürün çeşitlerini tanıtıyor.

Kent merkezinde çiçekçilik yapan Berat Varsak, AA muhabirine, salgın öncesinde müşterilerin mağazayı ziyaret ederek çiçek seçtiğini fakat şimdilerde sosyal medya ve telefon üzerinden sipariş verdiklerini söyledi.

Görüntülü görüşme yaptıklarını ve çok yoğun sipariş verildiğini aktaran Varsak, araçların kimi zaman siparişleri ulaştırmakta zorlandığını söyledi.

Varsak, "İnsanlar ziyaret edemedikleri için, annelerine bizler aracılığıyla çiçek gönderiyor." dedi.

Hastanelere yönelik siparişlerde de yoğunluk yaşadıklarını anlatan Varsak, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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