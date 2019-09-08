Diyarbakır'da anız yangını

Diyarbakır'da anız yangını

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde biçilmiş tarlalarda çıkan yangın paniğe neden oldu.

08.09.2019 17:10
Diyarbakır'da anız yangını

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde biçilmiş tarlalarda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Köksalan ve Filizören köyleri arasındaki biçilmiş arazilerde yangın çıktı. Dumanı gören köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.


Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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