Diyarbakır'da "Analar kan veriyor, cana can katıyor"

31.10.2019 14:16

Diyarbakır'da, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında "Analar kan veriyor, cana can katıyor" sloganıyla bir araya gelen 100 kadın, kan bağışında bulundu.

Bağlar ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) yöneticileri ve burada faaliyet yürüten kursiyerlerin de aralarında bulunduğu 100 kadın, Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Kızılay Gezici Kan Bağışı İstasyonu'na geldi.

Kadınlar, işlemlerin ardından kan bağışı yaptı.

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan vermenin öneminini vurgulayarak, "Yarın bizim de kana ihtiyacımız olabileceğini vatandaşlara anlatacağız. Diyarbakır'da anne ve kadınlar olarak kan veriyoruz. Kan vererek cana can katmaya çalışıyoruz." dedi.

Bağışçılardan Suzan Çetin, herkese kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

Kan bağışının hayat kurtardığına işaret eden Çetin, bir gün herkesin kana ihtiyacı olabileceğini belirtti.

Kadriye Boz ise şartları uyan herkesten kan bağışında bulunmasını istediklerini anlattı.

Kan vererek hayat kurtarmayı arzu ettiklerini dile getiren Boz, "Vereceğimiz birkaç damla kan hayat kurtarıyorsa, bunu görev olarak görmek zorundayız. Kana ihtiyacı olanların hayatlarına hayat katmak için anne ve kadınlar olarak kan vereceğiz. Yapacağımız çok basit bir işlem hayat kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

Ayfer Yıldız da Kızılay Haftası'nın önemine değinerek, "Her an kana ihtiyacımız olur bilinciyle kan vermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kadriye Kargı, kan verdiği için mutlu olduğunu, herkese bağış yapmasını tavsiye ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA