Diyarbakır'da amca yeğenlerini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde A.O. ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada Diyadin Okay (47) hayatını kaybederken, kardeşi Metin Okay (32) yaralandı. A.O. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Bağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Diyadin ve Metin Okay ile amcaları A.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Diyadin ve Metin Okay vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri edildi. A.O. gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Diyadin Okay burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Okay'ın hastanede tedavisi sürerken, jandarma kırsal Bağdere Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.