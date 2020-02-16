Haberler » Spor » Diyarbakır'da amatör maçlar ertelendi - Spor

Diyarbakır'da amatör maçlar ertelendi

Diyarbakır'da yıllar sonra etkili olan kar yağışı amatör spor müsabakalarını da vurdu.

16.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:21
Diyarbakır'da amatör maçlar ertelendi

'da yıllar sonra etkili olan kar yağışı amatör müsabakalarını da vurdu.


Süper Amatör Futbol Ligi 1. Amatör Futbol Ligi ve diğer kategorilerdeki amatör ve genç ligleri ertelendi. Süper Amatör Futbol Ligi lideri Diyarbakırspor'un Mezopotamyaspor ile oynaması gereken maç da ertelendi. Diyarbakırspor teknik sorumlusu Aytekin Yıldırım, "Biz maça hazırdık ancak saha kardan temizlenmediği için maç ertelendi. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz " dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler