Diyarbakır'da AMATEM ile ÇEMATEM alkol ve uyuşturucu bağımlılarına şifa dağıtacak
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Diyarbakır'da AMATEM ile ÇEMATEM alkol ve uyuşturucu bağımlılarına şifa dağıtacak

Diyarbakır'da AMATEM ile ÇEMATEM alkol ve uyuşturucu bağımlılarına şifa dağıtacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 2 yıl önce 33 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) hizmete girdi.

Diyarbakır'da, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 2 yıl önce 33 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) hizmete girdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dedeoğlu, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 2 yıl önce yapımına başlanan ve Türkiye'de sayılı olan 2 merkezde hasta kabulüne başladıklarını söyledi.

Daha önce kentte 10 yataklı ÇEMATEM'in bulunduğunu, ancak hizmet binasının fiziki koşullarından dolayı ihtiyaca cevap vermediğini aktaran Dedeoğlu, şimdi ise hizmete giren 2 merkez sayesinde daha fazla hastaya hizmet vereceklerini belirtti.

AMATEM'in 31, ÇEMATEM'in de 19 yataklı olduğunu, alkol ve uyuşturucu bağımlılarına hizmet vereceklerini anlatan Dedeoğlu, "Hizmetlerin ücretsiz verileceği merkezler, bölgeye hitap edecek. Merkezlerde, tedavinin yanı sıra resim, ahşap, müzik gibi rehabilitasyon hizmetleri de verilecek." diye konuştu.

Dedeoğlu, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin terapiler alacağını, psikologlarla görüşeceğini aktararak, tüm çalışmaların büyük bir gizlilik içerisinde yürütüleceğini sözlerine ekledi.

AMATEM Sorumlu Hekimi ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Emin Yüksel de daha önce fiziki şartları ve yatak kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle hastaların çoğunu başka illere sevk ettiklerini söyledi.

AMATEM ve ÇEMATEM'in farklı iki binada hastalara hizmet vermeye başladığını belirten Yüksel, "Hastaların öncelikle arındırma tedavilerini yapacağız. Ardından rehabilitasyon hizmeti başlayacak. Onlara bağımlılıkla nasıl baş etmeleri gerektiğini aktaracağız. Tedaviden sonra onları düzenli olarak toplantı ve eğitimlere çağıracağız." diye konuştu.

ÇEMATEM Sorumlu Hekimi ve Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Özgür Önder Demirtaş ise merkezin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, yeni hizmet binalarında hastalara daha modern ve iyi şartlarda hizmet vereceklerini vurguladı.

Yatak kapasitesinin artırıldığını, tüm personel ile bağımlılıkla mücadele eden gençlerin ve ailelerin yanında olacaklarını bildiren Demirtaş, "Doktorlarımızla, psikologlarımızla, hemşirelerimizle, sosyal çalışanlarımızla ve diğer tüm sağlık çalışanlarımızla hizmet için hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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Diyarbakır'da AMATEM ile ÇEMATEM alkol ve uyuşturucu bağımlılarına şifa dağıtacak - Haberler
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