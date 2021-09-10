Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi
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Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi Diyarbakır'da kazalara sebebiyeti engellemek için akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar devam eden trafik denetimlerinde 1 saate alkollü ve ehliyetsiz sürücülere 16 bin 148 TL ceza kesildi.

Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kazalara sebebiyeti engellemek için akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar devam eden trafik denetimlerinde 1 saate alkollü ve ehliyetsiz sürücülere 16 bin 148 TL ceza kesildi.

Diyarbakır'da trafik kazalarının birçoğu alkolü ve ehliyetsiz sürücülerden kaynaklandığı için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama notaları kurdu. Haftanın 7 günü devam eden denetimlerde dün uygulanan çalışmalarda 1 saate ehliyetsiz ve alkollü 6 sürücüye 16 bin 148 TL para cezası uygulandı. Araçlar trafikten men edildi. Kimi vatandaş 'abdestli' olduğunu kimisi ise 'ben hayatta öyle bir şey yapmam cihazı uzatma üflemem' diyerek alkol kontrolünü reddetti.

Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi
Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi
Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi
Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi - Haberler
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