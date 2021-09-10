Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi

Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi Diyarbakır'da kazalara sebebiyeti engellemek için akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar devam eden trafik denetimlerinde 1 saate alkollü ve ehliyetsiz sürücülere 16 bin 148 TL ceza kesildi.