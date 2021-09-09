Diyarbakır'da alkollü ve ehliyetsiz sürücüler bir saate 16 bin 148 TL ceza yedi

Diyarbakır'da kazalara sebebiyeti engellemek için akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar devam eden trafik denetimlerinde 1 saate alkollü ve ehliyetsiz sürücülere 16 bin 148 TL ceza kesildi.