Diyarbakır'da alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
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Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Diyarbakır'da alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır'da alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yenihal kavşağı alt geçidinde seyir halindeki araca alkollü sürücü arkadan çarptı 2 kişi yaralandı.

21.04.2020 01:29 | Son Güncelleme: 21.04.2020 01:31
Diyarbakır'da alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Diyarbakır'da alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yenihal kavşağı alt geçidinde seyir halindeki araca alkollü sürücü arkadan çarptı 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Yenihal kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iddiaya göre alkollü olan 07 AJT 883 plakalı lüks otomobil sürücüsü B.A., 21 FY 684 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 21 FY 684 plakalı otomobil içerisinde bulunan Abdullah E. ve Berfin Y. isimli 2 kişi yaralandı. Alkol şişeleri yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatarak kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan 07 AJT 883 plakalı sürücüsü B.A. daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu da öğrenildi.

Diyarbakır'da alkollü sürücü seyir halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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